Слушания по делу MH17 отложили до 1 февраля 2021 года

Рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщил в среду на слушаниях председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.
«Рассмотрение дела обвиняемого Олега Пулатова приостановлено до 1 февраля 2021 года», — сказал он.
Перед этим Стейнхейс огласил решения суда по ходатайствам защиты Пулатова о проведении дополнительных расследований, поданным 3-5 ноября. В них требовалось провести ряд экспертиз и допросить ряд специалистов и свидетелей, которые якобы могли опровергнуть основную версию трагедии, заключающуюся в том, что самолет Boeing был сбит боевиками Донецкой народной республики из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Прокуратура, в свою очередь, заявила о необходимости отклонения всех этих требований за исключением одного — допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, также проходящего обвиняемым по делу.
Большая часть требований защиты была отклонена.
Рассмотрение дел трех других обвиняемых было приостановлено до 1 февраля 2021 года в ходе слушаний 13 ноября с учетом того, что процесс над ними проходит заочно, и никто не представляет их интересы в суде.
Напомним, пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств.
Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ.
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