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Голландский суд отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17

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Голландский суд отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17

Окружной суд Гааги отклонил ходатайства защиты обвиняемого Олега Пулатова о проведении расследования альтернативных версий крушения рейса MH17. Соответствующее решение огласил в среду председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

По его словам, «данное ходатайство должно быть отклонено». В качестве основания для этого судья обратил внимание на то, что если прокуратуре не удастся доказать основную версию событий, это приведет к автоматическому оправданию обвиняемого.

Требования о проведении расследований альтернативных версий были озвучены в ходе слушаний в июне. В начале июля суд отложил вынесение решений по данному вопросу.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств.

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Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ.

Гаагский суд, MH-17
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Среда, 25 ноября 2020
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