Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на общенациональных выборах главы государства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, Си Цзиньпин направил поздравление телеграммой.
«Гармоничное и стабильное развитие китайско-американских отношений удовлетворяет интересам народов двух стран и к тому же соответствует ожиданиям всего международного сообщества, — приводит телеканал слова лидера КНР. — Надеюсь, что в дальнейшем у Китая и Соединенных Штатов не будет разногласий и противоречий в двусторонних отношениях».
Си Цзиньпин выразил надежду, что Белый дом при новом президенте будет придерживаться принципов равноправия и взаимного уважения. «Нам нужно сосредоточиться на сотрудничестве, устраняя разногласия», — уточнил он.
Как подчеркнул председатель КНР, высшее руководство в Пекине стремится к нормализации отношений с американскими властями. Си Цзиньпин также поздравил с победой на выборах Камалу Харрис, которая должна занять должность вице-президента США.
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