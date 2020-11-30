Байден лишь увеличил отрыв на выборах после пересчета голосов в Висконсине

В двух крупнейших округах штата Висконсин завершили пересчет голосов, передает The New York Times. Пересчет провели по запросу команды нынешнего президента США Дональда Трампа, который не признает победы соперника демократа Джо Байдена и указывает на возможные фальсификации.

В результате пересчета победа Байдена сохранилась и демократу даже удалось немного увеличить свое преимущество перед Трампом, передает NYT. Пересчет проводили в округах Милуоки и Дейн. Первый завершил пересчет голосов в пятницу, а Дейн подтвердил итоги в воскресенье.

В Милуоки после пересчета оба результата незначительно выросли, но преимущество Байдена увеличилось на 132 голоса. В Дейне в ходе пересчета получилось на 91 голос меньше за Байдена и на 46 меньше за Трампа, таким образом Трамп выиграл 45 голосов.

По оценке избирательной комиссии штата Висконсин, пересчет голосов в штате обойдется в $7,9 млн. Согласно законам штата, оплатить пересчет должна команда Трампа, указывает NYT.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

Висконсин был одним из ключевых спорных штатов на прошедших выборах. Сначала долгое время в штате лидировал Дональд Трамп, однако после подсчета 97% голосов вперед вышел Байден. После этого в штабе Трампа заявили, что потребуют пересмотреть результаты выборов в Висконсине. Сотрудник штаба Билл Степин говорил, что сообщения об аномалиях в нескольких округах штата «заставляют усомниться в достоверности результатов».

Еще до объявления результатов пересчета Трамп написал в Twitter, что в Висконсине было обнаружено «много незаконных голосов». «Пересчет голосов в Висконсине — это не поиск ошибок при подсчете голосов, это поиск людей, проголосовавших незаконно, дело будет возбуждено после завершения пересчета, в понедельник или вторник», — написал он.

Несмотря на отказ признать победу своего соперника, Трамп рекомендовал членам своей администрации запустить процедуру передачи власти. Члены коллегии выборщиков, которые определят следующего президента США, должны проголосовать 14 декабря.