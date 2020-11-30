В мессенджере Telegram появится функция группового звонка

В популярном мессенджере Telegram скоро появится функция группового звонка. Об ее тестировании сообщает Telegram Info.

Функция названа Voice chat (Голосовой чат). Такой чат может создать администратор на основе публичной группы. Общаться в нем смогут участники сообщества или администраторы — параметр задается перед звонком.

Голосовые чаты появились в бета-версии Telegram 7.3 для Android, но вскоре появятся и в релизе. С августа в мессенджере тестируют видеозвонки, пока лишь между двумя пользователями.