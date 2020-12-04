Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС

Европейский Союз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает DW со ссылкой источник в структурах ЕС.

«Причину собеседник объяснил желанием провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции, когда обстоятельства позволят это сделать», — говорится в материале на сайте DW в пятницу.

Ранее планировалось провести Совет ассоциации 8 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.