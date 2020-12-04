Минздрав будет предлагать три недели жесткого карантина после Нового года

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
«Мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря. Поскольку видим стабильный прирост случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с коронавируса », - сказал Степанов.
При этом он отмечает, что сейчас врачи работают круглосуточно.
«Мы будем предлагать Кабмину плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями начиная с первых чисел января», — рассказал министр.
Степанов также сообщил, что такой карантин продлится 3 недели.
По его словам, целью введения локдауна в начале января будет уменьшение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период, когда ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом.
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