Сноуден призвал Трампа помиловать Ассанжа

Проживающий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обратился в своем аккаунте в Твиттер с просьбой к Дональду Трампу о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого собираются экстрадировать из Великобритании в США.
Он написал: «Если вы сможете помиловать только одного человека за время своего президентства, пожалуйста, освободите Джулиана Ассанжа. Вы один можете спасти его жизнь».
Ассанжу грозит тюремное заключение на срок 175 лет за нарушение закона о шпионаже 1917 года и «раскрытие засекреченныx документов о национальной безопасности». Ожидается, что приговор о его экстрадиции в США будет заслушан в Лондоне начале января.
В 2012 году основатель WikiLeaks бежал в посольство Эквадора, где пробыл до 2019 года. Слушания о возможной экстрадиции в США начались в феврале и должны были быть продолжены в мае, но потом из-за пандемии были отложены на сентябрь.
Гражданская жена знаменитого заключенного Стелла Моррис на День благодарения также попросила президента США помиловать Ассанжа к Рождеству, опубликовав в социальной сети фото с его детьми Максом и Габриэлем.
В сентябре адвокат Ассанжа Робинсон сказала суду, что Ассанжу через посредников предложили передать Трампу имя своего источника информации из Демократической партии в обмен на помилование. Ассанж отказался.
Эдвард Сноуден в 2013 году также был обвинен в нарушении закона о шпионаже. После публикации документов о программах наблюдения о бежал в Гонконг, а потом в Москву, где получил убежище. В ноябре 2020 года он заявил, что вместе с женой подал заявление на получение российского гражданства.
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