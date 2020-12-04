В РФ сообщили о бое с нарушителями на границе с Украиной

Трое вооруженных людей якобы пытались прорваться в Россию из Украины, сообщили в ФСБ РФ.

Инцидент произошел сегодня на границе недалеко от Белгорода.

«При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», — сказано в релизе ведомства.

Другие подробности пока не сообщаются.