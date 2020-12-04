Зеленский записал видео, выступив против локдауна в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в Украине в декабре не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19, но есть вероятность такого сценария в январе.

«Сразу горячий вопрос — локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что действительно пока он нам не нужен. Мы взвешивали все „за“ и „против“, очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава о контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьеру-министру не объявлять локдаун в декабре», — сказал он во влоге, опубликованном на его странице в Фейсбук в пятницу.

Зеленский считает, что карантин выходного дня, как бы к нему не относились, дал свой результат и ежедневное количество заболевших перестало расти «столь же стремительно и геометрически, как когда-то магазины „Рошен“ по всей стране».

По его словам, медицинская система не пропустила «нокаутирующие удары»: она справляется и выдержит. Президент указал, что в отдельных регионах есть точечные проблемы, о которых знают, работают и всё обязательно решат.

«Мы укрепляемся, хотим быть готовыми ко всему, чтобы было достаточно коек и кислорода. А в целом, общая ситуация контролируется и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать и не терять декабрь — один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздник, который все вы так ждете», — подчеркнул он.

При этом Зеленский призвал украинцев носить маски, делать это правильно, закрывая рот и нос, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, избегать скоплений людей и укреплять иммунитет. А с симптомами заболевания — оставаться дома и не заниматься самолечением.

Говоря о возможности локдауна в январе, глава государства отметил, что «совсем избежать локдауна очень-очень сложно». «Его вероятность в январе существует. Она не малая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам — заблаговременно, подробно, четко — когда может быть локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мер», — подчеркнул он.

«Поэтому ни для кого это не будет сюрпризом. И не за неделю, как предусмотрено законом, — правительство сообщит гораздо раньше», — указал президент.

При этом Зеленский обратил внимание, что вероятный локдаун в январе не означает, что нужно отменять запланированный отпуск, сдавать авиабилеты.

«Для граждан Украины государственная граница будет открытой — и для выезда, и для въезда», заверил он.