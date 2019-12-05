Зеленский похвалил армию и волонтеров

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинцы сегодня больше всего доверяют армии, которая защитила независимость страны после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма Российской Федерацией.

«Сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любому другому органу или институции Украины. И это справедливо, логично и абсолютно заслуженно. Ведь именно вы защищаете нашу независимость после войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией», — сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский заявил, что в Украине никогда не забудут страшную цену, которую пришлось заплатить для защиты суверенитета страны. «Это тысячи раненых и тысячи погибших наших воинов, наших героев, которые отдали свою жизнь за Украину, за каждого из нас», — отметил он.

Зеленский отмечает, что даже при стратегии достижения мира дипломатическим путем Украине нужна сильная армия, которая укрепляет позицию государства на любых переговорах.

«Весь мир видит, что мы действительно хотим мира, мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев, мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче», — сказал он.

Зеленский указал, что Украина уже имеет горький опыт того, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы.

«Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это залог нашего дальнейшего развития, независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, которым движется Украина», — заявил он.

Также он поблагодарил волонтеров за их вклад в развитие Вооруженных сил Украины.

«Очень важным является сплоченность. В единстве страны — наша сила. И сегодня я не могу не вспомнить тех, кто стал непосредственным участником развития украинской армии, — это наши волонтеры. Сегодня 5 декабря — их день и их праздник», — сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил волонтеров за каждый переданный армии бронежилет, тепловизор, аптечку и «не менее важные детские рисунки с пожеланием возвращаться живыми».

5 декабря в Украине и мире отмечают Международный день волонтеров. День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.