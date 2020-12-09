Власти Грузии больше не пустят партию Саакашвили на выборы

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» разработала законопроект, который лишит партию экс-президента страны Михаила Саакашвили возможности участвовать в выборах. Об этом заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, стенограмму которого опубликовала пресс-служба партии.

По словам Кобахидзе, Саакашвили является главным источником поляризации в Грузии и создает проблемы для страны. «Михаил Саакашвили не соответствует одновременно двум конституционным избирательным требованиям — он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, которое подлежит исполнению», — напомнил политик.

В связи с этим «Грузинская мечта» сейчас готовит законопроект, который запретит регистрироваться на выборах партиям, чьи лидеры не соответствуют избирательному законодательству.

«Это изменение не только обеспечит надлежащее выполнение конституционных требований, но также внесет значительный вклад в плавное развитие грузинской демократии», — пояснил Кобахидзе.

Первый тур парламентских выборов в Грузии прошел 31 октября. На нем 48% голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия Саакашвили «Единое национальное движение», занял второе место с 27,12%. Во втором туре, где избирались мажоритарные депутаты по округам, «Грузинская мечта» победила на всех участках, ее кандидаты набрали более 85% голосов каждый.

Прошедшие в парламент оппозиционные партии, в том числе и соратники Саакашвили, после первого тура не согласились с его итогами и отказались войти в парламент.

Саакашвили перед выборами заявил о готовности возглавить правительство Грузии. После этого министр юстиции Теа Цулукиани пообещала ему лучшее питание в тюрьме. На родине против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов.