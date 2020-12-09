Кернеса без присяги признали мэром Харькова

Первая сессия депутатов нового, 8-го, созыва Харьковского городского совета признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города без принесения присяги.
Об этом сообщает Укринформ.
На сессии с соблюдением правил карантина присутствовали вновь избранные депутаты городского совета, почетные граждане Харькова, представители духовенства, руководители правоохранительных органов, СМИ.
«Согласно содержанию статьи 42 Закона Украины „О местном самоуправлении в Украине“, присягу приносит только лицо, которое впервые было избрано на должность поселкового, сельского или городского головы. В то же время Кернес избран городским головой не впервые и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. В соответствии с вышеуказанными законами, Кернес Геннадий Адольфович с этого времени наделен полномочиями Харьковского городского головы», — отметила с трибуны сессии, зачитав постановление о регистрации Кернеса Харьковским городским головой, председатель городской ТИК Ольга Мозговая.
Мозговая также огласила результаты выборов в горсовет.
Ранее, ссылаясь на директора Департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, СМИ сообщали, что Кернес не успевает приехать в Харьков на 9 декабря — первую сессию горсовета нового созыва.
8 декабря бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс после разговора с политиком написал в Телеграме, что тот планирует вернуться в город к 30 декабря, поскольку до сих пор проходит лечение после коронавируса.
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