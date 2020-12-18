Путину доверяют 58% россиян

Более половины россиян (58%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему 31%, еще 12% затруднились ответить на вопрос.

По мнению 61% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 15%.

Всероссийский телефонный опрос проведен 11-13 декабря среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.