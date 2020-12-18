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Население Украины продолжает стремительно сокращаться

1966
Население Украины продолжает стремительно сокращаться

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тысяч человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. человек (0,55%).

Как сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

По данным Госстата, за первые 10 месяцев текущего года в Украине родилось 247,3 тыс человек (за тот же период прошлого года — 262,3 тыс), умерло — 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс детей в возрасте до 1 года (за тот же период прошлого года — 486,8 тыс и 1,9 тыс соответственно).

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Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тыс человек (за первые 10 месяцев 2019 года — 12 тыс).

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Пятница, 18 декабря 2020
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