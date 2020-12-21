Великобритания не будет продлевать переговоры с ЕС о Brexit

Великобритания по-прежнему не намерена продлевать действующий до конца текущего года переходный период в отношениях с Евросоюзом после Brexit. Об этом в понедельник заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона.
«Переходный период завершится 31 декабря. Наша позиция остается неизменной», — приводит телеканал ITV высказывания представителя главы кабмина. Таким образом в канцелярии на Даунинг-стрит, 10 прокомментировали призывы ряда политиков, включая мэра Лондона Садика Хана и первого министра Шотландии Николы Стерджен, продлить переходный период между Великобританией и ЕС, чтобы в настоящий момент больше сконцентрироваться не на достижении соглашения о будущих отношениях, которое стороны пытаются заключить до конца года, а на борьбе с распространением нового варианта коронавируса в стране.
Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.
Британские власти на протяжении последних недель говорят о нежелании ЕС идти на уступки по двум «фундаментальным вопросам», в которых требования Брюсселя Лондон считает ущемлением своего суверенитета. Первым из них является распределение квот на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании по завершении переходного периода после Brexit. Соединенное Королевство настаивает на их существенном увеличении для британской рыболовецкой отрасли.
Вторая преграда на пути к сделке — это так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний. Брюссель настаивает на том, что для этого в Великобритании должны действовать те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в сообществе, для чего властям королевства придется принимать законы, аналогичные резолюциям ЕС в упомянутых областях, в то же время отказываясь от выработки собственных.
По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.
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