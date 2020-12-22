В Николаевской области заканчиваются больничные койки для COVID-пациентов

В Николаевской области больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты 70,1%. В среднем по стране заняты 41,9% таких коек.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Кроме Николаевской области, более чем наполовину больничные койки заняты в Одесской области (52,9%) и Киеве (50,5%).
По состоянию на 22 декабря в Украине введено 64 077 кроватей для COVID-19.
Также в стране продолжает сокращаться показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас в Украине этот показатель составляет 385,3 при норме 40. Двумя днями ранее показатель заболеваемости составлял 396,9. Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве (656,7), Черкасской (631,9) и Запорожской (629,1) областях.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 8513 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Днепропетровской области. Выздоровели при этом более 14 тысяч человек.
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