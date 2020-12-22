Названа дата выхода нового флагманского смартфона Xiaomi

Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo.
Тизер раскрывает дату презентации, которая запланирована на 28 декабря. Xiaomi Mi 11 может стать первым в мире смартфоном, выпущенным на платформе Snapdragon 888. Чипсет, который уже назван самым мощным мобильным процессором 2021 года, представлен в начале декабря.
Смартфону приписывают экран с высокой частотой обновления картинки, 12 ГБ оперативной памяти и 108-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi 11 будет представлен и Mi 11 Pro, который получит изогнутый 2K-дисплей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Комментарий удален