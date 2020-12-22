Названа дата выхода нового флагманского смартфона Xiaomi

Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo.

Тизер раскрывает дату презентации, которая запланирована на 28 декабря. Xiaomi Mi 11 может стать первым в мире смартфоном, выпущенным на платформе Snapdragon 888. Чипсет, который уже назван самым мощным мобильным процессором 2021 года, представлен в начале декабря.

Смартфону приписывают экран с высокой частотой обновления картинки, 12 ГБ оперативной памяти и 108-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi 11 будет представлен и Mi 11 Pro, который получит изогнутый 2K-дисплей.