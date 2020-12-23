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ГАСИ обещают полностью ликвидировать в начале 2021 года

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ГАСИ обещают полностью ликвидировать в начале 2021 года

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов на онлайн-заседании правительства в среду представил обновленную концепцию проекта реформы градостроительства, которая предусматривает ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в начале следующего года.

По его словам, подготовлен проект постановления, предусматривающий создание нового органа — Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Минрегион также представит для общественного обсуждения проект постановления в части регулирования лицензирования в сфере строительства, контроля и надзора, разрешительной документации, принятия в эксплуатацию.

«Постановлением, которое пройдет общественное обсуждение, ГАСИ будет полностью лишена регистрационно-разрешительных (полномочий — Ред.), что означает полную ликвидацию ГАСИ в начале следующего года», — подчеркнул министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Кроме того, Кабинет министров 16 декабря утвердил возобновление действия постановления № 553 от 23 мая 2011 года, предусматривающего возврат функций контроля за объектами класса последствий СС1 и СС2 органам местного самоуправления в 101 населенном пункте на время переходного периода, до принятия соответствующего закона.

«Все участники обсуждений пришли к выводу, что реформа должна продолжаться исключительно в действующем законодательном поле, и до принятия нового законопроекта, который будет разработан совместно со всеми заинтересованными сторонами, нужно все-таки избавиться от тех двух или трех структур, существующих сегодня, и урегулировать вопрос как это прописано в действующем законодательстве», — прокомментировала новую концепцию в ходе онлайн-заседания народный депутат Елена Шуляк.

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Ранее в рамках начатой в марте-2020 реформы архстройконтроля, были созданы Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба градостроительства, однако в октябре правительство отстранило руководителей этих ведомств.

ГАСИ, Алексей Чернышев
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Среда, 23 декабря 2020
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