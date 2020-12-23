Минфин в декабре продал гособлигаций на более чем 73 миллиарда

Министерство финансов в декабре привлекло в бюджет более 73 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как передает Укринформ, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Только за декабрь министерство финансов смогло привлечь более 73 млрд грн на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на казначейских счетах достаточно средств для обеспечения всех платежей.

«Например, вчера для погашения задолженности по зарплате шахтерам государственных угледобывающих предприятий был перечислен 541 млн грн. Это вторая часть суммы в 1,4 млрд грн, которая была предусмотрена на выплату долга по зарплате горнякам государственных шахт. Первую часть этой суммы (850 млн грн ) горняки получили в пятницу», — заявил Премьер-министр.

Как сообщалось, Министерство финансов в ходе аукциона по продаже ОВГЗ 15 декабря привлекло в бюджет эквивалент 51,44 млрд грн; 22 декабря от продажи ОВГЗ было привлечено более 22 млрд грн.