Минфин в декабре продал гособлигаций на более чем 73 миллиарда

Министерство финансов в декабре привлекло в бюджет более 73 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Как передает Укринформ, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Только за декабрь министерство финансов смогло привлечь более 73 млрд грн на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа», — сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что на казначейских счетах достаточно средств для обеспечения всех платежей.
«Например, вчера для погашения задолженности по зарплате шахтерам государственных угледобывающих предприятий был перечислен 541 млн грн. Это вторая часть суммы в 1,4 млрд грн, которая была предусмотрена на выплату долга по зарплате горнякам государственных шахт. Первую часть этой суммы (850 млн грн ) горняки получили в пятницу», — заявил Премьер-министр.
Как сообщалось, Министерство финансов в ходе аукциона по продаже ОВГЗ 15 декабря привлекло в бюджет эквивалент 51,44 млрд грн; 22 декабря от продажи ОВГЗ было привлечено более 22 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016