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Родственники жертв коронавируса в Италии требуют от властей €100 млн

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Родственники жертв коронавируса в Италии требуют от властей €100 млн

Несколько сотен жителей Италии, чьи близкие умерли от коронавируса, обратились в суд с требованием к членам правительства выплатить им €100 млн ($122 млн) в качестве компенсации, передает Reuters.

Иск, который подали около 500 человек, зарегистрирован в суде Рима. Ответчиками по нему выступают премьер-министр страны Джузеппе Конте, глава Минздрава Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

В суд обратились члены общественной организации Noi Denunceremo, которую создали в апреле для отстаивания интересов граждан, умерших от коронавирусной инфекции в городе Бергамо, столице Ломбардии. По словам главы организации, Луки Фуско, иск станет «рождественским подарком» для тех, кто «не сделал то, что требовалось».

Истцы утверждают, что во время первой вспышки COVID-19 в Ломбардии в феврале этого года местные власти и национальное правительство не смогли оперативно отреагировать на эпидемическую угрозу. Они не предприняли мер, которые позволили бы избежать локдауна и нанесенного им экономического ущерба.

Кроме того, инициаторы судебного разбирательства обвиняют власти в отсутствии планов по борьбе с пандемиями. В среднем каждый из истцов требует от ответчиков компенсации в размере €259 тыс. Летом члены Noi Denunceremo уже пытались добиться уголовной ответственности властей за нанесенный пандемией ущерб, в связи с чем обращались в прокуратуру Бергамо. Премьер-министр Конте тогда был допрошен в качестве свидетеля, однако уголовное расследование так и не началось.

По данным Reuters, иск подан на фоне интереса прокуратуры к тем мерам, которые предпринимались властями для борьбы с вызванным COVID-19 кризисом. На прошлой неделе прокуроры допросили представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Италии Франческо Замбона, поскольку он был автором доклада ВОЗ о реакции Италии на пандемию.

Доклад был опубликован в середине мая, но позже его удалили. В документе говорилось, что руководство страны не сразу отреагировало на эпидемическую угрозу, а действия медиков были «хаотичными и импровизированными». В ВОЗ заявляли, что удалили доклад из-за фактических неточностей.

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В Италии коронавирус был выявлен 20 февраля в Ломбардии — регионе на севере страны, где проживает крупная община выходцев из Китая. После этого заболевание начало быстро распространяться в провинции, несколько недель Италия лидировала в Европе по числу инфицированных и жертв.

По данным Минздрава страны, с начала эпидемии в Италии заразились почти 2 млн человек. 1,2 млн вылечились, более 70 тыс. умерли. Власти объявили об общенациональном карантине во время рождественских и новогодних праздников — до 6 января в Италии будут работать только магазины продуктов, товаров первой необходимости, аптеки.

Италия, коронавирус
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