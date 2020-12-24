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Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 1 млн человек

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Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 1 млн человек

Общее количество инфицированных коронавирусной болезнью Covid-19 в Украине с начала пандемии по состоянию на утро четверга превысило 1 млн человек, за минувшие сутки зафиксировано 11 490 новых случаев заболевания, выздоровевших — 15 775 человек, умерли 223 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 2 721 человек; летальных случаев — 223; выздоровело — 15 775 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 23 декабря сообщалось о 10 136 новых случаях болезни, 22 декабря было зафиксировано 8 513 случаев инфицирования COVID-19, 21 декабря сообщалось о 6 545 новых случаях, 20 декабря медики сообщили про 8 325 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга превысило отметку в 1 млн и составило 1 001 132 человека, 17 395 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 631 435 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

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