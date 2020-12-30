«Нафтогаз» готов 15% добываемого газа выставлять на биржу

НАК «Нафтогаз Украины» выступил с инициативой выставлять для продажи на товарных биржах не менее 15% добытого газа, такое предложение о добровольных обязательствах компания предоставила Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) для рассмотрения во время процедуры получения разрешения на покупку ООО «Надра Юзовская».

«Согласно европейской практике, даже если 10% от добычи продается на бирже, это позволяет обеспечить надлежащий уровень конкуренции на рынке. Мы предложили повышенные обязательства в 15% ресурса собственной добычи», — приводится в сообщении НАК в среду комментарий главы правления компании Андрея Коболева.

Согласно пресс-релизу, расчет 15% объемов осуществляется без учета ресурса газа, реализуемого в рамках специальных обязанностей (ПСО) во исполнение ст.11 закона «О рынке природного газа». АМКУ одобрил предложения «Нафтогаза», поэтому после завершения процесса концентрации компания начнет в обязательном порядке продавать долю газа еще до начала добычи углеводородов на Юзовской участке, уточнил НАК.

Поясняется, что такая инициатива является действенным рычагом для нивелирования потенциальных рисков для конкуренции в случае, если «Нафтогаз» существенно увеличит объемы добычи газа после начала разработки нового участка недр.

Как сообщалось, «Нафтогаз Украины» и НАК «Надра Украины» 18 декабря 2020 года подписали договор купли-продажи 99% в уставном капитале ООО «Надра Юзовская», владеющей правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовской участке. «Нафтогаз» сможет приобрести окончательного права на указанную долю после получения согласия АМКУ на концентрацию. Кроме того, «Нафтогаз» заключил договор о приобретении 1% уставного капитала ООО «Надра Юзовская», принадлежащий дочернему предприятию НАК «Надра Украины» «Украинский геологический научно-производственный центр», и станет единственным владельцем «Надра Юзовская».

Юзовский участок расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. Его площадь — 7,9 тыс. кв. км.

«Дочка» «Нафтогаза Украины» «Укргазвыдобування» в 2019 году сократила добычу природного газа на 3,8% — до 14,9 млрд куб. м, а «Укрнафта», в которой НАК принадлежит 50%+1 акция, увеличила ее на 7% — до 1,16 млрд куб. м. Частные компании в том же году нарастили добычу газа в Украине на 5,3% — до 4,6 млрд куб. м.

Объем поставок «Нафтогазом» газа для теплокоммунэнерго, по которым еще сохраняется режим ПСО, в 2019 году сократился до 4,5 млрд куб. м с 4,8 млрд куб. м годом ранее, поэтому объем газа, который НАК намерен выставить на биржу, оценивается минимум в 1,5 млрд куб. м в год.

На Украинской энергетической бирже (УЭБ), на сегодня являющейся основной биржевой площадкой по торговле газом, за 11 месяцев 2020 года было реализовано 2,1 млрд куб. м природного газа, что в шесть раз больше, чем за 11 месяцев 2019 года. Газ предлагали к покупке или продаже 75 компаний-инициаторов торгов.

Продажи «Нафтогаз Трейдинг» за 11 месяцев 2020 года составили 763 млн куб. м по сравнению с 123 млн куб. м за этот же период предыдущего года.