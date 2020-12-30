Цена на газ в Европе выросла до максимума за 2 года

Спотовая цена газа в Европе за один торговый день прибавила сразу 9%, выйдя на новый максимум за последние почти что два года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») с поставкой в среду выросла до 221 доллара за тысячу кубометров после прошлого пика в 212 долларов с поставкой во вторник.

Это максимальное значение за последние 23 месяца — с 30 января 2019 года.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 42%. Это наиболее резкое падение за весь год (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре — на 39%).

Европа активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Отборы декабря 2020 года почти в два раза превышают уровень изъятий аналогичного периода прошлого года. На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 75,53%, что на 2,87 процентного пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (72,66%).

При этом на начало сезона отбора этот разрыв составлял 6,75 пункта, на начало ноября — 4,91 пункта, на начало декабря — 4,59 процентного пункта.