Греция изменила условия въезда для туристов

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях в протоколы здравоохранения для туристов, въезжающих в страну, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Ekathimerini.
Во-первых, греческое правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.
Во-вторых, увеличен минимальный возраст, при котором дети, въезжающих в страну лиц, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны коронавирусом. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов. Ранее было разрешено детям до 6 лет.
Все эти изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.
Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016