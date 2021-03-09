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Греция рассчитывает открыть турсезон 14 мая, но пустят не всех

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Греция рассчитывает открыть турсезон 14 мая, но пустят не всех

Туристический сезон в Греции откроется, если позволит пандемия, с 14 мая, первоначально страна будет ориентироваться на туристов из ЕС, а также из государств, где активно идет вакцинация населения, например из Израиля. Об этом объявил греческий министр туризма Харис Теохарис на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки в Берлине (ITB Berlin). Высказывания главы туристического ведомства распространила во вторник его пресс-служба.

По ее словам, Теохарис изложил план правительства Греции по безопасному открытию туризма в 2021 году. «С полным учетом необходимости добросовестного выполнения эпидемиологических протоколов мы стремимся открыть греческий туристический сезон 14 мая. А до тех пор мы будем постепенно снимать ограничения, если нам это позволят оценки инфекционистов по поводу развития пандемии. Например, мы планируем на апрель пилотную, проверочную реализацию запланированных нами мер на первом этапе с путешественниками из стран Европейского союза, а также из других государств, где вакцинация активно осуществляется, например из Израиля. Я подчеркиваю, однако, что все даты открытия являются ориентировочными и могут измениться в зависимости от развития ситуации», — сказал министр.

Теохарис кратко рассказал об основных протоколах здравоохранения, которые будут применяться в местах въезда туристов. «В частности, в страну будет разрешен въезд путешественников, которые либо будут вакцинированы, либо будут иметь иммунитет в связи с выздоровлением от COVID-19, либо у которых недавний тест показал отрицательный результат на коронавирус», — сообщил министр, добавив, что «все туристы могут быть подвергнуты выборочным тестам на коронавирус, как это было в прошлом году». «Однако существенная разница по сравнению с прошлым годом заключается в экспресс-тестах, благодаря которым карантин в случае положительного результата начнется сразу же без 24-часового ожидания, которое имело место в 2020 году», — пояснил Теохарис.

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При этом он заверил, что затраты на госпитализации и любые другие необходимые действия, направленные на защиту здоровья туристов, специалистов и граждан, возьмет на себя греческое государство.

туризм, Греция, коронавирус
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