Во Франции ужесточили ограничения из-за коронавируса

В 15 департаментах Франции, наиболее затронутых пандемией коронавируса, расширили комендантский час, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

Со 2 января комендантский час будет начинаться не с 20:00, а с 18:00 по местному времени. Среди департаментов, которых касается эта мера, — Приморские Альпы, Мёрт и Мозель, Сона и Луара, Мозель.

«Это сложное решение... Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа», — сказал Атталь в интервью телеканалу TF1.

При этом он исключил возможность возобновления работы культурных учреждений, так как вирус продолжает распространяться.

С 30 октября из-за второй волны коронавируса во Франции ввели повторный карантин. С 15 декабря его заменили комендантским часом с 20:00 до 6:00.

По последним данным ВОЗ, число заражений коронавирусом во Франции превысило два с половиной миллиона, 64 тысячи человек умерли.