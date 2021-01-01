Войти
Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья
позиция
Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
официально
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

погода
RSS

После Рождества в Украину придут морозы

2 1604
После Рождества в Украину придут морозы

7-8 января в южной части еще будет днем 1-7° тепла, на остальной территории днем до 3° мороза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Временами мокрый снег и дождь. Температура 7-8 января в южной части ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-7° тепла, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла», — говорится в сообщении.

Соглансо прогнозу, 9-11 января состоится снижение температуры ночью и днем до 2-8° мороза, в южной части от 3° мороза до 3° тепла.

При этом в ближайшие сутки, 2 января, на смену атмосферным фронтам в Украину переместится область повышенного давления, сформированная в довольно теплом воздухе атлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Левобережье пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатах — мокрый снег. На остальной территории, а днем по всей Украине — без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 1-6° мороза; днем в большинстве областей 2-7° тепла, на западе и юге страны 7-10° тепла.

В Киеве в субботу — без осадков; температура ночью 0-2° тепла, днем около 5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 6,9 градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью — на отметке 21,8 градусов мороза в 1943 году.

Читайте также: На Гавайях официально запретили продажу солнцезащитных кремов

В воскресенье, 3 января, в Украине без осадков. Ночью и утром в южной части, восточных и большинстве центральных областей туманы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Закарпатье и на юге Одеской области местами 6-11° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киеве 3 января без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (2)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 6 минут назад

UA . Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья НА ТОМУ СВІТІ ЛЮДСТВО БЕЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО АБО ПЛАНЕТА БЕЗ ЛЮДСТВА ЧУДА НЕ ІСНУЄ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 7 минут назад

UA . ПІСЛЯ КОНКУРЕНЦІЇ З ГІТЛЕРОМ ЗА СМЕРТЬ ЛЮДСТВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ЛЮДСТВА І РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ОКУПОВАНИХ І АНЕКСОВАНИХ ФАШИСТСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ ТІЛЬКИ РОСІЇ МОВА МОЖЕ ЙТИ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОЧИСТКИ ТРИБУНАЛОМ НАРОДІВ СВІТУ ЗАГАРБАНИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ТІЛЬКИ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ПОВЕРНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ДО ТРИБУНАЛУ З НЕАРЕШТОВАНИМИ РОСІЙСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 января 2021
Четверг, 31 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016