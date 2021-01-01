После Рождества в Украину придут морозы

7-8 января в южной части еще будет днем 1-7° тепла, на остальной территории днем до 3° мороза.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Временами мокрый снег и дождь. Температура 7-8 января в южной части ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-7° тепла, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла», — говорится в сообщении.
Соглансо прогнозу, 9-11 января состоится снижение температуры ночью и днем до 2-8° мороза, в южной части от 3° мороза до 3° тепла.
При этом в ближайшие сутки, 2 января, на смену атмосферным фронтам в Украину переместится область повышенного давления, сформированная в довольно теплом воздухе атлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью на Левобережье пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатах — мокрый снег. На остальной территории, а днем по всей Украине — без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 1-6° мороза; днем в большинстве областей 2-7° тепла, на западе и юге страны 7-10° тепла.
В Киеве в субботу — без осадков; температура ночью 0-2° тепла, днем около 5°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 6,9 градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью — на отметке 21,8 градусов мороза в 1943 году.
В воскресенье, 3 января, в Украине без осадков. Ночью и утром в южной части, восточных и большинстве центральных областей туманы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Закарпатье и на юге Одеской области местами 6-11° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.
В Киеве 3 января без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
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