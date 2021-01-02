Добыча нефти в РФ опустилась почти до десятилетнего минимума

В 2020 году объем добычи сырой нефти и конденсата в России сократился на 8,6% по сравнению с 2019-м и составил 512,68 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, входит в структуру российского Минэнерго). Этот показатель стал минимальным за последние девять лет и приблизился к десятилетнему минимуму: в 2010 году он составил 512,3 млн т.

Среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,27 млн баррелей (с поправкой на високосный год).

Крупнейшим добытчиком нефти в России остается «Роснефть»: на ее долю пришлось 179,96 млн т (35,1% от общей добычи). Вслед за ней идут: ЛУКОЙЛ — 73,43 млн т (14,32%); «Сургутнефтегаз» — 54,75 млн т (10.68%); «Газпром нефть» — 38,92 млн т (7,59%); «Татнефть» — 26,01 млн т (5,07%).

Все крупнейшие компании сократили объем добычи нефти и конденсата по сравнению с прошлым годом и год к году (декабрь 2020-го по сравнению с декабрем 2019-го). Исключение составляет лишь НОВАТЭК (11,8 млн т, 2,3% от общего объема добычи нефти в России) — объем добычи у этой компании в декабре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в годовом выражении добыча также сократилась (на 0,5%).

В 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период — 568 млн т нефти и конденсата. Среднесуточная добыча составила 11,25 млн барр. в сутки. Однако с началом пандемии коронавируса мировой нефтяной рынок пережил шок, связанный с резким падением спроса на нефть, вызванным сокращением объема промышленного производства и перевозок. В марте ситуация усугубилась развалом сделки ОПЕК+, действовавшей с 2016 года. Участники соглашения, включая Россию, не смогли договориться об условиях продления договоренности по ограничению добычи нефти. Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступала за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года). После развала сделки цена на нефть упала почти в два раза.

Заключить новое соглашение странам-участницам ОПЕК+ удалось только в апреле. Они договорились снизить добычу суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. В июле условия были смягчены: с 1 августа объем сокращения нефтедобычи снизился до 7,7 млн барр. в сутки.

В начале декабря участники соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн барр. в сутки с января 2021 года (изначально планировалось, что добыча увеличится на 2 млн барр.).