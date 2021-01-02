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Композиция «Last Christmas» впервые с момента выхода в 1985 возглавила музыкальный чарт в Великобритании

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Композиция «Last Christmas» британского дуэта Wham! впервые с момента выхода песни в 1985 году возглавила музыкальный чарт в Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные Official Charts Company, которая составляет хит-парад.

Чтобы достичь такого результата, ей понадобилось 36 лет, что является абсолютным рекордом по длительности выхода песни в хит-парад.

Предыдущий рекорд составлял 33 года и четыре месяца и принадлежал синглу «Is This The Way To Amarillo» английского музыканта Тони Кристи, который возглавил чарт в 2005 году.

«Last Christmas» в рождественском чате обогнал хит Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is You», который в прошлом году впервые за 25 лет занял первое место в топ-100 рождественских песен американского журнала Billboard.

Композиция Wham! возглавила хит-парад в четвертую годовщину смерти одного из участников группы — музыканта Джорджа Майкла. Именно он написал и музыку, и слова композиции.

Другой участник группы, Эндрю Риджли, заявил, что Майкл этим бы гордился, а сам он очень рад и несколько удивлен. «Мне приятно, что культовая рождественская композиция „Last Christmas“, наконец, получила звание „номер один“. Это дань уважения Джорджу», — написал Риджли.

По данным BBC, за прошедшую неделю британцы послушали «Last Christmas» более 9,2 миллиона раз.

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Ранее журналисты из издания The Guardian составили рейтинг из 50 лучших рождественских песен, без которых невозможно представить предстоящие праздники.

Лучшей композицией назвали «All i want for Christmas is you» в исполнении американской певицы Мэрайи Кэри. Выпущенный в 1994 году, трек стал самым продаваемым рождественским хитом и прочно закрепился в поп-культуре: перед праздниками он звучит во всех супермаркетах, торговых центрах и ярмарках.

Второе место журналисты отдали песне «Fairytale of New York» (1987 год) ирландской фолк-панк-группы The Pogues.

музыка, Рождество, Last Christmas
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