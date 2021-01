Композиция «Last Christmas» впервые с момента выхода в 1985 возглавила музыкальный чарт в Великобритании

Композиция «Last Christmas» британского дуэта Wham! впервые с момента выхода песни в 1985 году возглавила музыкальный чарт в Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные Official Charts Company, которая составляет хит-парад.

Чтобы достичь такого результата, ей понадобилось 36 лет, что является абсолютным рекордом по длительности выхода песни в хит-парад.

Предыдущий рекорд составлял 33 года и четыре месяца и принадлежал синглу «Is This The Way To Amarillo» английского музыканта Тони Кристи, который возглавил чарт в 2005 году.

«Last Christmas» в рождественском чате обогнал хит Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is You», который в прошлом году впервые за 25 лет занял первое место в топ-100 рождественских песен американского журнала Billboard.

Композиция Wham! возглавила хит-парад в четвертую годовщину смерти одного из участников группы — музыканта Джорджа Майкла. Именно он написал и музыку, и слова композиции.

Другой участник группы, Эндрю Риджли, заявил, что Майкл этим бы гордился, а сам он очень рад и несколько удивлен. «Мне приятно, что культовая рождественская композиция „Last Christmas“, наконец, получила звание „номер один“. Это дань уважения Джорджу», — написал Риджли.

По данным BBC, за прошедшую неделю британцы послушали «Last Christmas» более 9,2 миллиона раз.

Ранее журналисты из издания The Guardian составили рейтинг из 50 лучших рождественских песен, без которых невозможно представить предстоящие праздники.

Лучшей композицией назвали «All i want for Christmas is you» в исполнении американской певицы Мэрайи Кэри. Выпущенный в 1994 году, трек стал самым продаваемым рождественским хитом и прочно закрепился в поп-культуре: перед праздниками он звучит во всех супермаркетах, торговых центрах и ярмарках.

Второе место журналисты отдали песне «Fairytale of New York» (1987 год) ирландской фолк-панк-группы The Pogues.