Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

«В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших добродетелей — любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью — Украину! Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его!», — написал глава государства на своем телеграмм-канале в субботу утром.