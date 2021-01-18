Немецкие экологи остановили разрешение на стройку «Северного потока-2»

Действующая в Германии Негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU) обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация — Deutsche Umwelthilfe (DUH), сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1, а также Reuters.
В BSH подтвердили журналистам подачу экологами жалоб, отметив, что появление таких возражений означает, что действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается.
В минувшую пятницу, 15 января, ведомство BSH сообщило, что расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода. В дополнение к выданному ранее разрешению на строительство «Северного потока 2» для кораблей с якорным позиционированием, действовавшем с мая по сентябрь, теперь разрешение выдано также и на строительные работы с сентября по май.
Помимо этого, существует разрешение 2018 года на строительство с мая по сентябрь для кораблей с динамическим позиционированием DP2 и расширенное разрешение от декабря 2019 года на строительства с сентября по май для судов такого же типа.
Это означает, что теперь в немецких водах круглый год с определенными временными промежутками и правилами для строительства может быть задействован как российский корабль «Фортуна» с якорным позиционированием, так и трубоукладчик «Академик Черский» с более современным, динамическим позиционированием. Оба судна находятся в зоне строительства «Северного потока 2».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016