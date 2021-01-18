Немецкие экологи остановили разрешение на стройку «Северного потока-2»

Действующая в Германии Негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU) обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация — Deutsche Umwelthilfe (DUH), сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1, а также Reuters.

В BSH подтвердили журналистам подачу экологами жалоб, отметив, что появление таких возражений означает, что действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается.

В минувшую пятницу, 15 января, ведомство BSH сообщило, что расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода. В дополнение к выданному ранее разрешению на строительство «Северного потока 2» для кораблей с якорным позиционированием, действовавшем с мая по сентябрь, теперь разрешение выдано также и на строительные работы с сентября по май.

Помимо этого, существует разрешение 2018 года на строительство с мая по сентябрь для кораблей с динамическим позиционированием DP2 и расширенное разрешение от декабря 2019 года на строительства с сентября по май для судов такого же типа.

Это означает, что теперь в немецких водах круглый год с определенными временными промежутками и правилами для строительства может быть задействован как российский корабль «Фортуна» с якорным позиционированием, так и трубоукладчик «Академик Черский» с более современным, динамическим позиционированием. Оба судна находятся в зоне строительства «Северного потока 2».