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Fitch ожидает введения новых санкций против России при Байдене

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Fitch ожидает введения новых санкций против России при Байдене

 

Риск санкций в отношении России останется высоким при администрации президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

«Санкции США будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России при Байдене. Риск дополнительных санкций США остается высоким, хотя любые новые санкции могут быть более адресными и составлять часть более многостороннего подхода к внешней политике США», — отмечается в сообщении.

В агентстве также уточнили, что не ожидают неминуемого введения значительных экономических санкций, поскольку избранный президент Байден решает неотложные проблемы, связанные с пандемией коронавируса и внутриполитическими разногласиями. Его администрации также потребуется время для разработки своей более широкой политики в отношении России, добавили в Fitch.

«Мы думаем, что администрация Байдена улучшит согласованность политики санкций между Белым домом и Конгрессом. ...Мы также считаем, что новая администрация попытается расширить международную поддержку своей внешней политики», — полагают в агентстве.

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Fitch отмечает, что различные законодательные акты США при потенциальной поддержке обеих партий могут быть использованы для введения санкций, направленных против суверенного долга России, финансовых учреждений и государственных предприятий. Однако Fitch не считает вероятными санкции США, которые помешали бы обслуживанию существующего суверенного долга.

Россия, США, санкции, Джозеф Байден
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Комментарии (1)
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fsdfas fasfa
fsdfas fasfa 17 минут назад

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