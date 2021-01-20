Трамп не включил в список помилованных себя и своих близких

Действующий президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого закончится 20 января, помиловал или смягчил наказание для 143 человек, сообщает пресс-служба Белого дома. Его самого в этом списке нет.
Ранее о том, что президент может помиловать самого себя, писала The New York Times. Источники газеты утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия этого шага, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.
Помимо этого, передавала NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани. Однако, как следует из сообщения Белого дома, в последние часы своей работы он этого делать не стал.
В заявлении говорится, что помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера — смягчение наказания. В числе первых — бывший советник Трампа Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве. Как сообщал CNN, Трамп принял такое решение после долгих размышлений.
Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В 2017 году Бэннон был отправлен в отставку. В августе 2020-го его арестовали по подозрению в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных со сторонников строительства стены на границе с Мексикой. Тогда сообщалось, что Бэннону грозит до 20 лет лишения свободы.
В конце декабря президент помиловал более 40 человек. В их числе — экс-сотрудник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и зять совладельца Альфа-банка Германа Хана, голландский юрист Алекс ван дер Цван, которых обвиняли в даче ложных показаний в рамках расследования о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Также помилование получили Манафорт и бывший советник Трампа Роджер Стоун.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ----- http://srt.vg/club