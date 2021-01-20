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Трамп не включил в список помилованных себя и своих близких

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Трамп не включил в список помилованных себя и своих близких

Действующий президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого закончится 20 января, помиловал или смягчил наказание для 143 человек, сообщает пресс-служба Белого дома. Его самого в этом списке нет.

Ранее о том, что президент может помиловать самого себя, писала The New York Times. Источники газеты утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия этого шага, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.

Помимо этого, передавала NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани. Однако, как следует из сообщения Белого дома, в последние часы своей работы он этого делать не стал.

В заявлении говорится, что помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера — смягчение наказания. В числе первых — бывший советник Трампа Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве. Как сообщал CNN, Трамп принял такое решение после долгих размышлений.

Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В 2017 году Бэннон был отправлен в отставку. В августе 2020-го его арестовали по подозрению в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных со сторонников строительства стены на границе с Мексикой. Тогда сообщалось, что Бэннону грозит до 20 лет лишения свободы.

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В конце декабря президент помиловал более 40 человек. В их числе — экс-сотрудник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и зять совладельца Альфа-банка Германа Хана, голландский юрист Алекс ван дер Цван, которых обвиняли в даче ложных показаний в рамках расследования о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Также помилование получили Манафорт и бывший советник Трампа Роджер Стоун.

Дональд Трамп, помилование, Стивен Бэннон
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Комментарии (1)
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sexx bisurrymoo
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