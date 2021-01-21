Биткоин потерял за день более 10%

Биткоин в ходе торгов падает на 10,68%, достигая отметки $31 712, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

При этом последние месяцы курс биткоина демонстрировал рекордный рост. Так, 8 января стоимость биткоина превысила $41 тыс., обновив исторический максимум.