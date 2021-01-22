Белый дом возобновил подписку на New York Times и Washington Post

Белый дом возобновил подписку на газеты New York Times и Washington Post после вступления в должность нового президента Джо Байдена, сообщает издание Hill со ссылкой на источник.

В октябре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп потребовал отменить подписку на New York Times и Washington Post, которые не раз становились предметом его критики, для всех сотрудников своего аппарата.

По данным источника Hill, в четверг — первый полный рабочий день Байдена в качестве президента — Белый дом получил печатные версии обеих газет.

Трамп неоднократно называл разные СМИ, в том числе Washington Post, «фейковыми новостями», а враждебную ему прессу в целом — «оппозиционной партией» и «врагами народа». СМИ в ответ критиковали Трампа и обвиняли его в дезинформации.