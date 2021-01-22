В США более 120 человек обвинили в организации беспорядков 6 января

Обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия 6 января предъявлены уже более чем 120 жителям США. Об этом, как сообщила в пятницу телекомпания CNN, министерство юстиции проинформировало администрацию президента Джозефа Байдена.
Характер обвинений варьируется от незаконного проникновения в здание Конгресса США до нападения на полицейских. Некоторым подсудимым, отмечает телекомпания, инкриминируются и более серьезные деяния — организация заговора и угрозы совершения насильственных действий. Представители Минюста уведомили новую администрацию о том, что «общенациональные поиски» подозреваемых будут продолжены.
В рамках этих усилий ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ увеличили на нынешней неделе до $75 тыс. награду за информацию о самодельных бомбах, обнаруженных 6 января вблизи Капитолия. Рост суммы вознаграждения, как полагает CNN, свидетельствует о том, что правоохранительные органы до сих пор не вышли на след преступников, изготовивших взрывные устройства и доставивших их в Вашингтон. Последнее позволяет предположить, что причастные к этому люди хорошо продумали организацию своей операции.
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