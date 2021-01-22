В ВОЗ не обнаружили связи между вакцинами Pfizer и смертями пожилых пациентов

Подкомитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин не нашел подтверждений предположения о том, что прививка вакциной американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech может стать причиной смертей пожилых пациентов. Об этом говорится в опубликованных в пятницу ВОЗ выводах этого подкомитета по итогам состоявшегося 19 января в онлайн-формате заседания.

Дискуссия была посвящена «рассмотрению имеющихся данных по поводу смертей лиц с ослабленным здоровьем и пожилых, получивших вакцину BNT162b2», разработанную Pfizer и BioNTech, отмечается в сообщении. Эксперты, приглашенные из Европейского медицинского агентства и Центра мониторинга Упсалы, провели обзор летальных случаев, сообщения о которых «поступили из Европы и глобальной базы данных ВОЗ». «На основе тщательного научного рассмотрения имеющейся информации» подкомитет пришел к выводу о том, что «нынешние сообщения не предполагают какого-либо неожиданного или подозрительного роста летальности у людей с хрупким здоровьем и пожилых, или же каких-либо необычных характеристик негативных событий после назначения BNT162b2». Данные говорят о соответствии числа летальных исходов «ожидаемым уровням смертности от всех причин». По словам экспертов, «имеющаяся информация не подтверждает, что вакцина способствует фатальным событиям».

В этой связи подкомитет считает, что прививки вакциной BNT162b2 с учетом рисков и положительного эффекта «остаются благоприятными для пожилых». Поэтому на настоящий момент он не предлагает «пересматривать рекомендацию, касающуюся безопасности этой вакцины». Странам предложено «продолжить мониторинг безопасности вакцин», собирать и изучать сведения о последствиях негативного характера, вызывающих подозрения.

Напомним, не менее 23 человек, привитых от коронавируса, умерли в Норвегии, сообщило 14 января Норвежское агентство лекарственных средств.