Венгрия заключила с РФ договор на поставку вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Будапешт подписали контракт по поставке «Спутник V» в Венгрию.

Об этом сообщили в российском Минздраве после встречи главы ведомства Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в Москве.

«Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13 заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины „Спутник V“ в Венгрию», — говорится в сообщении Минздрава РФ.

Сийярто назвал ускорение вакцинации национальным приоритетом и подчеркнул, что это спасет жизни многих венгров.

«Для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа», — сказал он по итогам переговоров с Мурашко.

Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российского «Спутника V» и зарегистрировала его по ускоренной процедуре.