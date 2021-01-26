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В США потребовали удалить Telegram из Google Play

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В США потребовали удалить Telegram из Google Play

Глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг подал иск к корпорации Alphabet, требуя обязать ее удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

В своем иске Гинсберг утверждает, что Telegram использовался для распространения угроз и координации насильственных действий на почве расизма, в частности, перед инаугурацией нового президента США Джозефа Байдена и после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белых полицейских.

«Google не предприняла никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями против Parler (сервис был удален из магазинов мобильных приложений Apple и Google в связи с его предполагаемой ролью в координации беспорядков в США 6 января и подстрекательстве к ним — Ред.), чтобы вынудить Telegram улучшить свою политику модерации контента», — указано в иске Гинсберга.

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17 января Coalition for a Safer Web подала аналогичный иск в отношении компании Apple.

На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров заявил, что модераторы мессенджера заблокировали сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США в начале января.

Telegram, Alphabet
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