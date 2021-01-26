Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры

Данные о новом смартфоне Samsung A-серии попали в Сеть до его выхода — A72 одним из доступных 5G-смартфонов на рынке, сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.

Samsung Galaxy A72 оснастят большим 6,7-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED с разрешением Full HD+. Смартфон будет доступен в двух версиях — с поддержкой 5G и процессором Snapdragon 750G, а также без нее на Snapdragon 720G. Гаджет получит камеру из четырех сенсоров: основной 64 Мп, широкоугольный 12 Мп, макросенсор 5 Мп и датчик глубины 5 Мп.

Сетевые информаторы указывают на скорый выход смартфона. Наиболее доступная версия Samsung Galaxy A72 с LTE и накопителем на 128 ГБ обойдется в Европе в 459 евро.