Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры

Данные о новом смартфоне Samsung A-серии попали в Сеть до его выхода — A72 одним из доступных 5G-смартфонов на рынке, сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.
Samsung Galaxy A72 оснастят большим 6,7-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED с разрешением Full HD+. Смартфон будет доступен в двух версиях — с поддержкой 5G и процессором Snapdragon 750G, а также без нее на Snapdragon 720G. Гаджет получит камеру из четырех сенсоров: основной 64 Мп, широкоугольный 12 Мп, макросенсор 5 Мп и датчик глубины 5 Мп.
Сетевые информаторы указывают на скорый выход смартфона. Наиболее доступная версия Samsung Galaxy A72 с LTE и накопителем на 128 ГБ обойдется в Европе в 459 евро.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016