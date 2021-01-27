В РФ зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 17 741человек, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало минимумом с 29 октября, когда выявили 17 717 заболевших.

Накануне оперативный штаб сообщал о 18 241 заразившемся, что стало наименьшим показателем с 31 октября. Тогда в стране коронавирус выявили у 18 140 человек.

Всего за период пандемии коронавирус выявили у 3 774 672 россиян, число летальных исходов составило 71 076.

В начале этой недели президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет постепенно снимать введенные в связи с пандемией ограничения.