«Нафтогаз» установил новую цену на газ ниже рекомендованной

Газопоставляющая компания «Нафтогаз» установила цену на газ в феврале. Это 6,86 гривен за кубометр и ниже, чем ранее утвердил Кабмин.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«В феврале в рамках тарифного плана „Месячный“ цена голубого топлива — 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки», — объяснили в компании.

В «Нафтогазе» также утверждают, что открытый рынок газа продолжает работать.