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«Укроборонпром» разделят на два холдинга

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«Укроборонпром» разделят на два холдинга

Два самодостаточных холдинга заменят ГК «Укроборонпром» в результате реформы.

Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев в интервью «Укринформу».

«65 предприятий сформируют новый холдинг с рабочим названием „Оборонительные системы Украины“, он в свою очередь будет состоять из 6 субхолдингов. Также планируем, что в него войдут спецэкспортеры, которые будут помогать со сбытом продукции. Отдельно будет сформирован Аэрокосмический холдинг, который объединит 3 отраслевых субхолдинга. Украина имеет мощную аэрокосмическую отрасль», — заявил он.

Гусев добавил, что в результате формирования новых холдингов и «эффективной приватизации» части предприятий концерна, которые уже много лет не выполняют заказ для сектора нацбезопасности и обороны, «Укроборонпром» в таком виде, в котором он был сформирован в 2011 году, прекратит существование.

По словам Гусева, такая реформа позволит воплощать совместные проекты с международными партнерами, обеспечивать прозрачный трансфер технологий, чтобы выпускать качественное вооружение, в первую очередь, для ВСУ.

Речь идет также о дополнительных возможностях по привлечению финансов, оздоровлении предприятий, сохранении и усилении трудовых коллективов и т.п.

Гусев добавил, что обратился к президенту с просьбой определить законопроект № 3822 как неотложный для рассмотрения в Верховной Раде.

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Кроме того, по словам гендиректора «Укроборонпрома», руководитель профильного комитета ВР Александр Завитневич заявил, что парламент может рассмотреть этот документ в первом чтении в начале февраля. А окончательного принятия закона можно ожидать в марте-апреле.

Гусев объяснил, что в таких условиях «уже к середине года поставленная президентом задача по трансформации госконцерна будет выполнена».

Отметим, что сейчас в состав Укроборонпрома входят 137 предприятий. 21 из них находится на временно оккупированных Россией территориях.

Укроборонпром
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