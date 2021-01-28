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Вследствие санкций США Huawei потеряла почти половину продаж смартфонов

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Вследствие санкций США Huawei потеряла почти половину продаж смартфонов

Компания Huawei потеряла 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации — в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж.

Об этом сообщает CNBC.

Китайский технологический гигант за последний квартал 2020 года продал 33 миллионов смартфонов, что на 41% меньше по сравнению с прошлым годом. Его доля рынка составляет около 8%.

Это сделало корпорацию шестой в мире по объемам продаж — значительно позади Apple и Samsung. Сообщается, что это первый раз, когда Huawei вышла из первой пятерки производителей, а во 2 квартале прошлого года она вовсе держала первенство по продажам.

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Американские санкции значительное влияние на бизнес смартфонов Huawei. В 2019 году Huawei попала в черный список США под названием Entity List, который запрещал американским фирмам экспортировать ключевые компоненты и программное обеспечение компании.

Крупнейшим следствием этого стало отключение Huawei от операционной системы Android от Google. Это не является ключевым фактором для Китая, где такие сервисы Google как Gmail и поисковая система блокируются. Но на международных рынках это было ключевым фактором для роста Huawei, поскольку потребители привыкли к этим услугам.

Huawei, смартфоны
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Комментарии (1)
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Michael Larry
Michael Larry 1 минута назад

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