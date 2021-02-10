Новосозданное Бюро экономической безопасности должен возглавить украинец не младше 35 лет: названы главные претенденты

Недавно принятый ВРУ законопроект «О Бюро экономической безопасности Украины» находится сейчас на подписи у председателя ВРУ. Документ предусматривает, что БЭБ будет единственным правоохранительным органом в Украине, уполномоченным расследовать экономические преступления (кроме тех, кто расследует НАБУ). Кроме того, с появлением БЭБ исчезнут и налоговая милиция, и экономические подразделения в Нацполиции и СБУ.

О тех, кого считают наиболее вероятными претендентами на должность директор БЭБ рассказал портал Delo.ua. И таких насчитывается уже пять кандидатур.

«Без сомнения, с официальным стартом конкурсного отбора претендентов на должность директора Бюро станет намного больше. А активная фаза борьбы в политических кругах начнется еще раньше. Ведь весомую роль в отборе кандидатов будет играть конкурсная комиссия, которую сформируют из представителей СНБО, ВРУ и КМУ», - отмечает издание, указывая, что к такому составу комиссии уже возникли вопросы со стороны представителей Европейской бизнес-ассоциации.

Согласно требованиям принятого о БЭБ закона, возглавить Бюро может только гражданин Украины с высшим юридическим образованием и не моложе 35 лет. Будущий руководитель также должен иметь стаж работы по специальности не менее 10 лет и не менее 5 лет опыта работы на руководящих должностях.

О своих амбициях относительно этой должности уже так или иначе заявили 5 кандидатов, констатирует Delo.ua.

Среди них: Григол Катамадзе, Игорь Скороход, Игорь Купранець, Вадим Мельник и Сергей Солодченко.

Последний на своей странице в Фейсбуке отметил, что «недостаточно просто принять закон (о БЭБ, - ред). Необходимо еще его правильно реализовать», и привел перечень своих публичных выступлений о Бюро.

Сергей Солодченко

Был назначен исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы вместо Дениса Гутенко в мае 2020 года. Сейчас имеет звание генерал-майора налоговой милиции и находится в декретном отпуске.

Фактически всю свою карьеру Солодченко построил в органах налоговой и ДФС, активно занимался публичной и медийной деятельностью. В то же время, Солодченко неоднократно подвергался критике за низкие результаты работы и неоднозначные управленческие решения как со стороны СМИ, так и со стороны Генерального прокурора Украины.

Также, Солодченко запомнился несколькими громкими скандалами. Среди них уголовное дело против руководителей Центра противодействия коррупции и назначение на должность и.о. председателя Офиса крупных плательщиков Сергея Лебедко, подозреваемого в вымогательстве 66 млн грн.

Игорь Купранець

ыходец из рядов Нацполиции Украины и фигурант многих журналистских расследований. Купранець считается близким человеком к Арсену Авакову. Расследованием его деятельности на протяжении нескольких лет занимались активисты ЦПК и журналисты Радио Свобода.

«Назначение Купранця на должность Директора БЭБ может стать еще одним шагом к монополии и так уже влиятельного Авакова в силовых структурах», - подчеркивает Delo.ua.

Игорь Скороход

В правоохранительных органах Скороход с 1999 года. За время службы он успел привлечь к себе внимание журналистов своими доходами и возможными связями с братьями Суркис.

Сейчас, по не которым данным, Скороход является советником министра финансов Марченко. В 2019 Скороход вместе с Катамадзе принимал участие во II Международном форуме «Финансовая и таможенная безопасность государства».

Вадим Мельник

Нынешний глава ГФС. Согласно биографии на официальном сайте, Мельник имеет более 20 лет опыта борьбы с экономической преступностью. Как ученый принимал участие в разработке концепции создания БЭБ, которая в дальнейшем легла в основу соответствующего законопроекта.

В то же время, СМИ упрекают Мельника тем, что он возглавлял Управление по расследованию особо важных дел до 2013 года, а в 2014 году работал заместителем начальника ГСУ финрасследований ГФС, которую возглавил в дальнейшем.

Мельник пока единственный из вероятных кандидатов, кто публично заявил, что не исключает возможности участия в конкурсе на должность директора БЭБ.

«Для меня не является приоритетом должности или звания, но я действительно хочу быть причастным к тем изменениям, которые сейчас происходят в этом направлении. Ведь есть много наработок в сфере борьбы с экономической преступностью, которые следует, на мой взгляд, внедрить в работу Бюро как определенный базис, - сказал он «Украинским новостям».

Григол Катамадзе

Председателя ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины». Катамадзе - грузинский дипломат и общественный деятель, получивший украинское гражданство в 2019 году.

Последние несколько лет он занимался вопросом фискальной безопасности Украины и созданием единого органа по борьбе с экономической преступностью.

Катамадзе не скрывает свои дружеские отношения с Порошенко, Конененко и Южаниной. В 2016 году кандидатура Катамадзе предлагалась для назначения Председателем ГФС с помощью петиции к президенту.

Отметим, что ГФС уже готовит к передаче в БЭБ более 2 тыс. уголовных производств. Впрочем, в этот переходный период налоговая милиция продолжает свою работу. Только в январе текущего года сотрудники Службы ликвидировали два конвертационных центра в Киеве с оборотом в 510 млн. грн.