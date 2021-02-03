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Акции материнской компании Google подорожали до рекордных $2000

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Акции материнской компании Google подорожали до рекордных $2000

Акции Alphabet — материнской структуры поисковика Google — на торгах 3 февраля выросли до нового рекорда, впервые преодолев уровень в $2000 за бумагу.

На максимумах котировки достигали отметки $2086,99, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Рост относительно закрытия предыдущего дня составил 8,75%. В ходе сессии вторника акции Alphabet также росли до нового рекорда, который составил $1949,37.

Капитализация компании 3 февраля подскочила на $88,6 млрд — до $1,384 трлн.

После закрытия торговой сессии в США во вторник Alphabet выпустила квартальный финансовый отчет. Выручка по итогам четвертого квартала достигла рекордного уровня — $56,9 млрд. Это на 23% выше показателя аналогичного периода годом ранее.

Наибольший вклад внесли доходы от рекламы в видеосервисе YouТube и поиске. Рекламный бизнес принес Google $46,2 млрд — на 22% больше, чем годом ранее. Доход от YouТube вырос на 46% — до $6,9 млрд.

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Операционная прибыль Alphabet взлетела на 69%, до $15,7 млрд — полностью за счет услуг Google Services, которые принесли $19,1 млрд.

В текущем году компания начала раскрывать данные по облачному подразделению. Хотя выручка от облачных вычислений выросла на 47%, это подразделение завершило квартал с убытком в $1,24 млрд.

Google, Alphabet
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