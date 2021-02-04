Apple договаривается с Hyundai и Kia о выпуске собственного электромобиля

Корпорация Apple близка к договоренностям с южнокорейскими компаниями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске в США самоуправляемого автомобиля с электродвигателем. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.
По словам его источников, речь идет о выпуске электрокаров под маркой Apple. Предполагается, что корпорация, в частности, будет отвечать за разработку программного обеспечения и оборудования.
Выпускать указанные машины могут начать уже в 2024 году на предприятии Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). Не исключено, что начало производства могут отложить.
Источники отметили, что окончательные договоренности между компаниями пока не достигнуты. Официальных подтверждений со стороны их представителей пока не поступало. По сведениям телеканала, Apple может решить работать над данным проектом с другими автомобилестроительными компаниями.
В публикации подчеркивается, что Apple намерена наладить выпуск машин, которые будут управляться компьютером без участия водителя. По оценке канала, это может означать, что электрокары будут, в частности, применять для доставки или в качестве такси.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016