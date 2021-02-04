Apple договаривается с Hyundai и Kia о выпуске собственного электромобиля

Корпорация Apple близка к договоренностям с южнокорейскими компаниями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске в США самоуправляемого автомобиля с электродвигателем. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

По словам его источников, речь идет о выпуске электрокаров под маркой Apple. Предполагается, что корпорация, в частности, будет отвечать за разработку программного обеспечения и оборудования.

Выпускать указанные машины могут начать уже в 2024 году на предприятии Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). Не исключено, что начало производства могут отложить.

Источники отметили, что окончательные договоренности между компаниями пока не достигнуты. Официальных подтверждений со стороны их представителей пока не поступало. По сведениям телеканала, Apple может решить работать над данным проектом с другими автомобилестроительными компаниями.

В публикации подчеркивается, что Apple намерена наладить выпуск машин, которые будут управляться компьютером без участия водителя. По оценке канала, это может означать, что электрокары будут, в частности, применять для доставки или в качестве такси.