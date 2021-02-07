Куба откроет экономику для частного бизнеса

Власти Кубы объявили, что разрешат частному бизнесу работать в большинстве отраслей экономики, что является важной реформой в государстве с контролируемой экономикой.
Об этом сообщает BBC.
Министр труда Кубы Марта Елена Фейто заявила, что перечень разрешенных для частного бизнеса отраслей экономики расширился со 127 до свыше 2000.
Этот шаг «поможет освободить производительные силы» частного сектора, отметила представитель правительства.
По ее словам, лишь незначительное количество отраслей промышленности в дальнейшем будет зарезервировано для государства.
Экономика коммунистической страны сильно пострадала от пандемии коронавируса и санкций США, введенных администрацией президента Трампа.
В прошлом году кубинская экономика сократилась на 11% — это наихудший спад на протяжении почти трех десятилетий. Сейчас кубинцы сталкиваются с дефицитом базовых товаров.
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