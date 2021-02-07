Беспорядки 6 января обошлись казне США в $519 млн

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, рассмотрение соответствующих исков, а также беспорядки на территории Капитолия 6 января в общей сложности обошлись американским налогоплательщикам в $519 млн. С таким утверждением выступила в субботу вечером газета The Washington Post со ссылкой на записи расходов федеральных и местных властей.

«Траты росли ежедневно, поскольку государственные структуры на всех уровнях были вынуждены задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников, — пишет издание. — Расходы включали судебные пошлины по десяткам исков, усиление охраны членов избирательных комиссий в ответ на угрозы, восстановительные работы после мятежа 6 января у Капитолия».

В частности, более $480 млн было использовано на развертывание военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне до середины марта из-за опасности новых беспорядков. Около $28 млн потратили штаты на мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии дня инаугурации президента 20 января. До этого $2,2 млн пошло на судебные разбирательства и охрану сотрудников избирательных комиссий. Как полагает издание, финансовые последствия этих событий, вероятно, значительно выше задокументированных сумм.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.